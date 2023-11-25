Kaymaklı’ya gaymak gibi galibiyet

Stadyum: Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Berk Bağrıkara, Sertan Alkın
K.Kaymaklı: Salih, Halil, Gökhan, Billy, Arda Kortay, Rifat(72.Dk Emre Nazik), Mehmet Kaygısız (90+2.Dk Yaşar),Alpay, Felix, Muhammet, Bahadır
Yenicami: İdris, Fikret, Emirhan, Yakup, Barış(86.Dk Hüseyin Paşa), Uzo, Hasan Kanlı, Koray(46.Dk Yao), Karan(46.Dk Kaan), Ali Üçtaş, Görkem
Goller: 24.Dk(P)Bahadır, 39.Dk Billy,90+3.Dk Hüseyin Paşa(K.K)(K.Kaymaklı)- 32.Dk Uzo, 80.Dk Yakup(Yenicami)
Süper Ligin 10. Haftasında Küçük Kaymaklı, Yenicami’yiKüçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadında konuk etti.
14.Dk: K.Kaymaklı’da kazanılan köşe atışını kullanan Rifat topu ön direğe ortaladı. Halil Turan’ın vuruşunda kaleci İdris gole izin vermedi.
19.Dk: K.Kaymaklı atağında Halil Turan’ın pasıyla ceza alanı içerisinde topla buluşan Felix’in şutunda top kaleci İdris’ten geldi. Dönen topa Rifat vurdu ancak kaleci İdris bir kez daha golü önledi.
24.Dk: K.Kaymaklı atağında Rifat ceza alanı içerisinde Karan’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve karşılaşmanın hakemi Osman Özpaşa penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Bahadır topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 1-0 Yenicami
32.Dk: Yenicami’de kazanılan köşe vuruşunu Fikret ceza alanına ortaladı ve Uzo boş durumda kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 1-1 Yenicami
39.Dk: K.Kaymaklı atağında ceza alanı içerisi sol çaprazda Felix’in pasıyla topu alan Billy sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 2-1 Yenicami
51.Dk: K.Kaymaklı’da kullanılan köşe atışında Billy’nin kafa vuruşu Yao’ya çarpıp kornere gitti.
57.Dk: K.Kaymaklı atağında Billy sağdan topu ceza alanına ortaladı. Arka direkte Rifat boş durumda vuruşunu yaptı ancak Emirhan topu çizgiden uzaklaştırdı.
80.Dk: Yenicami’de sağ çaprazda kazanılan frikiği Fikret kullandı ve ceza alanına ortaladı. Kaleci Salih topu almak isterken elinden kaçırdı ve boştaki topa Yakup vurarak topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 2-2 Yenicami
83.Dk: K.Kaymaklı kontra atağında Felix kaleci İdris ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak İdris gole izin vermedi. Dönen topa Halil Turan vurdu fakat İdris yine gole izin vermedi.
90+3.Dk: K.Kaymaklı’da kazanılan köşe atışını kullanan Arda topu kaleye doğru kesti ve Hüseyin Paşa ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi. K.Kaymaklı 3-2 Yenicami
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