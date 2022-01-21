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Cevdet Çağer’e 4 maç ceza

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Cevdet Çağer’e 4 maç ceza
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 15-16 Ocak 2022 tarihinde oynanan maçlarla ilgili aldığı kararları açıkladı.
Doğancı ile Tatlısu arasında oynanan İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grup maçının ardından Doğancı’ya yarattığı saha olayları nedeniyle Emek Stadı’nın 1 maç kapatılmasına karar verildi. Ayrıca Doğancı futbolcusu Cevdet Çağer’in talimatlara aykırı hareket etmesinden ötürü kendisine 4 maç ceza verildi.
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
4 maç: Cevdet Çağer (Doğancı)
2 maç: Murat Aygün (Sadrazam Kayalar), Ekrem Çakıral (Vadili), Devrim Erdoğan (Yenierenköy)
1 maç: Mustafa Bal (Geçitkale), Yakup Yıldız (Sadrazam Kayalar), Necip Birinci (Lapta)
 
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