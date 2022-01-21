Cevdet Çağer’e 4 maç ceza

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 15-16 Ocak 2022 tarihinde oynanan maçlarla ilgili aldığı kararları açıkladı.

Doğancı ile Tatlısu arasında oynanan İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grup maçının ardından Doğancı’ya yarattığı saha olayları nedeniyle Emek Stadı’nın 1 maç kapatılmasına karar verildi. Ayrıca Doğancı futbolcusu Cevdet Çağer’in talimatlara aykırı hareket etmesinden ötürü kendisine 4 maç ceza verildi.

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

4 maç: Cevdet Çağer (Doğancı)

2 maç: Murat Aygün (Sadrazam Kayalar), Ekrem Çakıral (Vadili), Devrim Erdoğan (Yenierenköy)

1 maç: Mustafa Bal (Geçitkale), Yakup Yıldız (Sadrazam Kayalar), Necip Birinci (Lapta)

