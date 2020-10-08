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Kaymaklı start verdi

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Kaymaklı start verdi
Küçük Kaymaklı'da futbolcular ile yapılan görüşmelerden sonra kiralık listesi belirlenmiş ve yeni sezonda takımda yer alacak olan futbolcular belirlenmişti.
Şu ana kadar oluşturulan kadro bugün antrenör Niyazi Göksun yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun henüz ligin resmi başlama tarihini açıklamamasına rağmen antrenmanlara başlayan Küçük Kaymaklı, ligin başlangıç tarihi belli olduktan sonra temposunu artıracak.
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