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Kaymaklı önce attı, sonra yattı

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Küçük Kaymaklı konuk ettiği Türk Ocağı karşısında 3 -0 öne geçtikten sonra, Türk Ocağı 2 gol bularak oyuna ortak olurken, karşılaşma 3 - 2 sona erdi

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Kaymaklı önce attı, sonra yattı

Yer: Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, İbrahim Katmer, Mustafa Torun, Fatih Bardakçıoğlu

Küçük Kaymaklı: Raif, Sena, Emre, Tuğrul, Mehmet Öztürk, Hasan Evren, Felix, Hasan Çakır, Mehmet Göçben, Ahmet Hatay, Yağış

Türk Ocağı: Hüseyin, Ertaç, İlker İnceler, Yusuf, Burak, Doğukan, Sassi, Berke, Mahmut, Polat, Bilal

Goller: 26’ ve 37’Felix, 53’Hasan Evren (KK), 66’ ve 72’İlker İnceler (TOL)

AKSA Süper Lig’de 4’üncü hafta maçında Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı karşı karşıya geldi.

Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Küçük Kaymaklı 3-2 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Dk. 22 Ahmet Hatay’ın ortasında Felix’in kafa vuruşunu kaleci Hüseyin önledi.

Dk.26 Küçük Kaymaklı öne geçti. Bu dakikada Küçük Kaymaklı serbest atış kazandı. Atışı Hasan Evren kullandı. Yaptığı ortada Felix’in kafa vuruşu filelere gitti. 1 - 0

Dk. 37 Bu dakikada soldan gelişen Kaymaklı atağında Hasan Evren’in ortasında Felix’in vuruşu filelere gitti (2-0).

Dk. 42 Gelişen TOL atağında Doğukan’ın vuruşu dışarıya gitti.

Dk. 45+1 Ahmet Hatay’ın kullandığı köşe vuruşunda Hasan Evren’in kafa vuruşunu kaleci Hüseyin önledi.

İlk yarıyı Küçük Kaymaklı 2-0 önde tamamladı.

Dk. 51Ertaç’ın vuruşunu çizgi üzerinden Sena çıkardı.

Dk. 53 Ani gelişen Küçük Kaymaklı atağında Felix’in pasında topla buluşan Hasan Evren’in vuruşu filelere gitti (3 -0).

Dk. 55 Türk Ocağı’ndan Ümit’in müsait pozisyonda vuruşunu kaleci Raif mükemmel çıkardı.

57’: Sassi’nin orta şut karışımı vuruşunda kaleci Raif topu kornere çeldi.

66’: Türk Ocağı golü buldu. Bu dakikada kullanılan köşe vuruşunda İlker İnceler kafayla topu ağlara gönderdi (3-1).

67’: Ani gelişen Küçük Kaymaklı atağında savunma arkasına sarkan Hasan Evren topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

69’: Ahmet Hatay’ın uzaktan sert vuruşunda kaleci Hüseyin gole izin vermedi.

71’: Türk Ocağı atağında Sassi’nin içeriye çevirdiği topta Mehmet Göçben’in ters vuruşunda top dışarıya gitti.

72’: Türk Ocağı ikinci golü buldu. Bu dakikada Hasan Evren topu kaptırdı, Doğukan’ın vuruşu Raif’ten döndü, dönen topu tek vuruşla İlker İnceler filelere gönderdi (3-2 ).

79’: Küçük Kaymaklı atağında oyuna sonradan dahil olan Arda Kortay kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Hüseyin gole izin vermedi.

Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadeleyi Küçük Kaymaklı 3-2 kazandı.

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