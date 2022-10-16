Esentepe, Maraş’ta esti

Aksa 1.Lig'de 4.hafta maçında Esentepe deplasmanda Maraş'ı 4-2 mağlup etti

Yer: Maraş Necip Kartal Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, İsmail Egeli, Cenk Aras Özfuttu

Ünimar Maraş: Cenkay, Emre Uysal, Ahmet, Serkan, Emre Karaciğer, Burak, Anıljan, Mehmet, Oğuz, Ahmet, Hasan

Esentepe: Onur, Şenol, Emre, Tuğra, Salih, Ege Can, Mustafa, Kağan, Semih, Devran, Dursun

Goller: 59. Dk. Emre Uysal, 77. Dk. Burak (Ünimar Maraş), 28. Dk. Semih, 35. Dk. Ege Can, 69. Dk. Deniz, 90. Dk. Mustafa (Esentepe)

Aksa Birinci Ligi’nde Esentepe konuk olduğu Ünimar Maraş’ı 4-2 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.

Karşılaşma karşılıklı ataklarla başladı.

28. dakikada gelişen Esentepe atağında Semih’in vuruşu filelere gidince Esentepe deplasmanda 1-0 öne geçti.

35. dakikada gelişen diğer Esentepe atağında ise bu kez Ege Can vurdu ve skoru 2-0’a taşıdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Esentepe’nin üstünlüğünde tamamlandı.

59. dakikada gelişen Ünimar Maraş atağında Emre Uysal’ın kaydettiği gol ile farkı bire indiren Ünimar Maraş ataklarını sürdürdü.

69. dakikada Esentepe’den Deniz’in golü farkı yeniden ikiye çıkardı va skor 3-1 oldu.

77. dakikada Ünimar Maraş atağında Burak’ın golü ile skor 3-2’ye geldi.

Karşılaşmanın son dakikalarında gelişen Esentepe atağında Mustafa’nın vuruşunda top filelere gidince skor 4-2 oldu.

Bu sonuçla Esentepe Ünimar Maraş karşısında 4-2 galip gelerek haftayı 3 puanla kapadı.

Bu sonucun ardından Esentepe puanını 6’ya çıkarırken Ünimar Maraş 6 puanda kaldı.

(Fotoğraf: Richard Beale)