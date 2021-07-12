Kaymaklı ile Ocak, Ruso’da buluşacak

Kulüpler 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıklarını sürdürürlerken, hazırlık maçlarına da başladılar.
Geçtiğimiz hafta sonu Hamitköy ile Lefke arasında oynanan ilk hazırlık maçı sonrasında, ikinci hazırlık maçı bugün Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı arasında oynanacak.
Küçük Kaymaklı ile Türk Ocağı, Küçük Kaymaklı Şht Hüseyin Ruso Stadında saat 18:00’de karşı karşıya gelecek.
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