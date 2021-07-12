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Esentepe saha antrenmanlarına başladı

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Esentepe saha antrenmanlarına başladı
Richard BEALE
Birinci Ligde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Esentepe, salon antrenmanlarından sonra saha antrenmanlarına da başladı.
3 hafta boyunca salon çalışmaları yapan Esentepe futbolcuları, Erdal Barut Stadında topla ilk antrenmanlarını gerçekleştirdiler. Teknik direktör Kılıçali Kahraman ve yardımcısı Aras Övgün eşliğinde yapılan antrenmana asker olan kaleci Onur ile Mustafa Günlü katılmadılar.
 
 
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