Kaymaklı, ikinci devrede kendine geldi

AKSA Süper Ligin ikinci devresinin ilk haftasında K.Kaymaklı konuk ettiği Hamitköy karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapatmasına karşın ikinci yarıda arka arkaya bulduğu gollerle rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı

Stadyum: Şht.Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Engin Akkagün, Serdar Gürpınar

K.Kaymaklı: Raif, Bahadır, Mehmet Öztürk (46.Dk Mehmet Kaygısız), Mehmet Göçben, Yağış,İbrahim Kaba, Muhammet, Tuğrul,(46.Dk Hasan Çakır) Ahmet Hatay(46.Dk Hasan Evren), Arda(75.Dk Alp), Felix

Hamitköy: Tolga, Ardahan(58.Dk Mustafa Çelik), İbrahim Güler, Kemal(9.Dk Batuhan),Mert, Osman(78.Dk Mehmet Koyuncu),Ömer,Sercan,Toykan,Orhan(78.DkCemre),Faye

Goller: 45.Dk Faye,45+3.Dk Toykan (Hamitköy)- 54.Dk Mehmet Kaygısız, 57.Dk ve 90+4 Dk. Hasan Evren, 59.Dk Hasan Çakır (K.Kaymaklı)

Kırmızı kart: 6.Dk Tolga (Hamitköy)



AKSA Süper Ligin 16. Hafta maçında Küçük Kaymaklı, Hamitköy’ü Şht. Hüseyin Ruso Stadında konuk etti.

6.Dk : K.Kaymaklı atağında savunma arkasına sarkan Arda, kaleci Tolga’nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Utku Hamamcıoğlu Tolga’yı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

15.Dk: Hamitköy atağında Toykan, Faye ile duvar paslaşması yaparak ceza alanına girdi ve kaleci Raif ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Raif gole izin vermedi.

42.Dk: K.Kaymaklı atağında ceza sahası dışından Muhammet Nazik etkili vurdu ancak kaleci Batuhan gole izin vermedi.

45.Dk: Hamitköy atağında Toykan’ın pasıyla soldan çizgiye inen Osman’ın ortasında Faye vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi .K.Kaymaklı 0-1 Hamitköy

45+3.Dk: Hamitköy atağında Toykan, Mehmet Göçben’den sıyrılıp ceza alanı dışından mükemmel bir şut atarak topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 0-2 Hamitköy

54.Dk: K.Kaymaklı’da kaleyi karşıdan gören pozisyonda kazanılan frikiği kullanan Mehmet Kaygısız’ın vuruşunda top filelere gitti. K.Kaymaklı 1-2 Hamitköy

57.Dk: K.Kaymaklı atağında Felix soldan topu ceza alanına ortaladı ve Hasan Evren vuruşunda topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 2-2 Hamitköy

59.Dk: K.Kaymaklı atağında Felix’in ceza alanı dışından şutunda top direkten geri geldi. Dönen topu Hasan Çakır tamamlayarak filelere gönderdi. K.Kaymaklı 3-2 Hamitköy

90+4.Dk: K.Kaymaklı atağında Felix’in soldan ortasında Hasan Evren arka direkte topla buluştu ve vuruşunda topu filelere gönderdi.K.Kaymaklı 4-2 Hamitköy

