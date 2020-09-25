Kayalılar, Mesarya’nın gündeminde

Tarihinde ilk kez K-PET SüperLigde mücadele edecek olan Mesarya’da transfer çalışmaları devam ediyor.
Genel kurulunu gerçekleştiren ve 12 kişilik yeni yönetim kurulunu belirleyenMesarya, Yonpaş Dumlupınar ile yollarını ayıran deneyimli futbolcu Hüseyin Kayalılar ile ilgileniyor.
Sağ kanat ve hücum bölgesinde oynayabilen Hüseyin Kayalılar’ın Mesarya’ya transferinin futbolda ki sürecin normale dönmesinden sonar gerçekleşmesi bekleniyor.
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