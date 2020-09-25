Tatar'dan futbola müjde

Başbakan Ersin Tatar Futbol Federasyonu’nun 4. Dilim katkısının bugün ödeneceğini, Spor Federasyonlarının devlet katkısı 3. Diliminin ise önümüzdeki hafta ödeneceğini söyledi

Spor Federasyonları’nın devlet katkısından alacakları 3. Dilim katkılar için Maliye Bakanlığından blokenin alındığı Futbol için de 4. Dilim katkının dün maliye tarafından ödeneceği açıklandı.

Harcama yazısı yazıldı

Başbakan Ersin Tatar 3. Dilim katkılarını bekleyen spor Federasyonları için Maliye bakanlığı’ndan katkının blokesinin alındığını ve en geç hafta başına ödemenin çıkacağını belirtti.

Başbakan Tatar Futbol kulüplerine ödenecek 4. Dilim katkının ise bugün itibarıyla Futbol Federasyonu’nun hesabına aktarılacağını belirterek “2. 5 milyon lira yarın Futbol Federasyonu’na ödenecek. Federasyonların 3. Dilim katkıları ise Çarşamba gününe kadar ödenecek” dedi.

4 milyona yakın ödeme yapılacak

Başbakan Ersin Tatar Futbol Federasyonu’na bugün yapılacak ödeme ile birlikte bir hafta içerisinde sporun geneline 4 milyon liraya yakın bir miktarın aktarılacağını belirterek “her şey gençliğimiz için. Sporumuz için” dedi.

BTM hakem ücretleri ödeniyor

Tatar spor federasyonlarının katkılarının yanı sıra Futbol Federasyonu ile yapılan protokol gereği BTM kulüplerinin hakem ücretlerinin taksitinin de bu ödeme ile Futbol Federasyonu’na ödeneceğini söyledi.

Federasyonların hakem ücretleri de ödenecek

Federasyonları dört gözle bekledikleri devlet katkısının da ödeneceğini kaydeden Tatar “söz verdiğim gibi federasyonların hakem ücretlerinin de ödemelerinin yine bu dilimle birlikte federasyonlara ödenecek. Federasyonların 4. Dilim ödemeleri için de hazırlık yapılması talimatını verdim” dedi.