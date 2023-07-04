Kasım, Değirmenlik'le uzattı

Aksa 1.lig temsilcisi Miracle Değirmenlik Kasım Tağman ile yeni sezon öncesi anlaşma sağladı.

Miracle Değirmenlik kulüp başkanı Hakan Törehan ile bir araya gelen tecrübeli golcü yeşil beyazlılar ile bir yıllık anlaşma sağladı.

