Kartal’ın kanadı kırıldı

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Ligde yenilgisi bulunmayan iki takımın mücadelesinde kazanan Başakşehir oldu, mücadelenin tek golünü 71. dakikada Traore kaydetti.

Maçın 87. dakikasında teknik direktör Valerien İsmael kırmızı kart görerek saha kenarından ayrıldı.

Bu maç ile Beşiktaş ligde ilk mağlubiyetini alarak 13 puanda kaldı. Başakşehir ise puanını 13'e çıkardı.

Beşiktaş 6. hafta sonunda 1 mağlubiyet, 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.