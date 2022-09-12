Plaj güreşinin şampiyonları Büyükkonuk ve Lapta

KKTC Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen plaj güreşleri tamamlandı. Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü büyükler ve yıldızlar A kategorisinin, Lapta Türk Birliği yıldızlar B kategorisinin şampiyonu oldu.
Yılın son plaj güreşi, Tatlısu Belediyesi Harnup Festivali kapsamında 10 Eylül 2022 Cumartesi günü, Tatlısu Belediyesi Zambak Tatil Köyü Plajı’nda yapıldı.
Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara madalyaları, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Dursun Koç, Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar, güreş federasyonu yönetim kurulu üyeleri ile antrenörler tarafından verildi.
A. Yıldızlar Kategorisi (A Grubu): 2006 – 2007 doğumlu Takım Klasmanı:
1- Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü 107 puan
2- Lapta Türk Birliği 105 Puan
3- ÖZEV Spor Kulübü 30 Puan
39 – 55 Kg: 1- BaburMurtazagulov, 2- Ardacan Yılmaz, 3- AlymjanOrunbayev.
56 – 65 Kg: 1- Kerim Taş, 2- Ahmet Akyol, 3- Adil İlkhan.
66 – 75 Kg: 1. Arda çelik, 2. Emin arslan, 3. Yusuf önder.
76 – 90 Kg: 1- Yağız Tığ, 2- Serdar Rozgeldiyev, 3- İbrahim Durmuş.
91 – 110 Kg: 1- Mert Çolak, 2- Eren İlkman, 3- Sedat Yıldırımlar.
B. Yıldızlar Kategorisi (B Grubu): 2008 – 2010 doğumlu Takım Klasmanı:
1- Lapta Türk Birliği 125 Puan
2- Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü 50 Puan
3- GAYRETKÖY SPOR KULÜBÜ 12 PUAN
39 – 55 Kg: 1- İbrahim Demir, 2- Arda Derin Deniz, 3- Ali Kemal Kırmızıyüz – Melih Gencer.
56 – 65 Kg: 1- Atilla Öztırak, 2- Onur Paşa Durmaz, 3- Hüseyin Ayaz
66 – 75 Kg: 1- Ramazan Muti, 2- Mehmet Şahin, 3- Taha Çelik.
76 – 85 Kg: 1- Enes Baran Elkondu.
86 – 100 Kg: 1- Mustafa Ayyıldız.
C. Büyükler kategorisi: 2005 ve Daha büyük doğumlu Takım Klasmanı:
1- Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü 75 Puan
2- Doğu Akdeniz Üniversitesi 75 Puan
3- ÖZEV Spor Kulübü 20 Puan
50 – 65 Kg: 1- Ali Kurşun, 2- İsmail Kurşun, 3- Sıtkı Çakmak.
66 – 75 Kg: 1- Ahmet Bolat, 2- Uğur Ertem, 3- Fırat Öztürk.
76 – 90 Kg: 1- İsmail Arslan, 2- Cuma Yakışıklı, 3- Cenk Kaya.
91 – 125 Kg: 1- Mert Büyüköztürk, 2- Tolga Sağır, 3- Onur Öğüt.
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