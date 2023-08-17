Kartal, play-off turuna uçtu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi'yi 2-1 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk etti.

TRT SPOR'dan canlı yayınlanan maçta Beşiktaş, rakibini 2-1 yendi.

Adını play-off turuna yazdıran Beşiktaş'ın bu turdaki rakibi Dinamo Kiev oldu.



