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Kartal, play-off turuna uçtu

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi'yi 2-1 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

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Kartal, play-off turuna uçtu
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk etti.
TRT SPOR'dan canlı yayınlanan maçta Beşiktaş, rakibini 2-1 yendi.
Adını play-off turuna yazdıran Beşiktaş'ın bu turdaki rakibi Dinamo Kiev oldu.
 
 
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