Kartal, Lefke’yi Karadağ’da parçaladı

AKSA Süper Ligin dördüncü haftasının açılış maçında puan kayıpsız lider Yenicami, Karadağ deplasmanında Lefke’yi 5 – 1 gibi farklı skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü

Aksa Süper Lig’de 4. haftanın açılış maçında lider Yenicami, Hascan’ın yıldızlaştığı Karadağ deplasmanından 5 – 1 gibi farklı skorla dönerek liderliğini sürdürdü.

Orta hakemliğini Ali Özer’in yaptığı Lefke 16 Ağustos Stadı’ndaki maça Yenicami’nin yıldızı Hascan hat trick yaparakdamga vurdu. Maçın ilk devresinin 30 dakikası karşılıklı ataklarla geçerken özellikle son çeyrekte Yenicami baskısını artırdı. Yenicami ilk devreyi 32. dakikada Hascan ve 44. dakikada Yakup’un golleriyle 2 – 0 önde tamamladı. Yenicami ikinci devrede de üstünlüğünü sürdürürken 52. dakikada Hascan ve 54. dakikada Hascan’ın ortasında Aykut’un kafayla kendi kalesine attığı gollerle skor 0 – 4 oldu. Lefke oyuna sonradan giren Eyüp’ün 64. dakikadaki golüyle skoru 1 – 4 yaparken, gecenin yıldızı Hascan skoru belirleyen golü attı. 1 – 5

Bu skorla Yenicami 12 puana ulaşırken, Lefke 4 puanda kaldı.

