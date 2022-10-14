Tarihi golün topu açık artırmada satılacak

Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı attığı golün futbol topu açık artırma ile satılacak. Ağlarla buluşan meşin yuvarlak 3 milyon avrodan satışa sunulacak

Diego Maradona'nın İngiltere'ye attığı golün parçası yeni alıcısını bekliyor. Arjantinli yıldızın attığı golün başrol unsuru futbol topu açık artırma ile satışa sunulacak.

Ağlarla buluşan meşin yuvarlak 3 milyon avrodan satışa çıkacak.

İngiltere'yi kupanın dışına iten goldeki meşin yuvarlağın 4 milyon avroya satılması planlanıyor.Ünlü futbol topunun şu andaki sahibi ise karşılaşmayı yöneten Tunuslu hakem Ali Bennaceur. Açık artırma öncesi konuşan Bennaceur, "Bu top uluslararası futbol tarihinin bir parçası. Onu dünyayla paylaşmak için muhtemelen en doğru zaman" dedi.

Tunuslu hakem tarihi gol pozisyonunu da değerlendirdi. Maradona'nın elinin topa dokunduğunu görmediğini söyleyen Ali Bannaceur, maç esnasında pozisyondan şüphelendiğini de belirttti.

Arjantinli yıldızın aynı karşılaşmada giydiği milli takım forması da açık artırma ile satılmıştı. Beklenen fiyat iki katına çıkmış ve forma 9.5 milyon dolara alıcı bulmuştu. Bu rekor, NBA yıldızı Michael Jordan'ın formasının 10 milyon dolara satılması ile kırılmıştı.



