banner583
banner753
Kartal, kanatlanmayı unuttu
Kartal, kanatlanmayı unuttu
6 0
Aşı Omicron'a karşı koruyabilir mi?
Aşı Omicron'a karşı koruyabilir mi?
26 0
 
Turunç, Ukrayna’ya kemer için gidecek
Turunç, Ukrayna’ya kemer için gidecek
16 0
Hiç ders çıkarılmıyor
Hiç ders çıkarılmıyor
73 0
Gülgün Vaiz mesleğini tercih etti
Gülgün Vaiz mesleğini tercih etti
127 0
Delta varyantı hala baskın
Delta varyantı hala baskın
34 0
Ballond'Or ödülü Messi'nin
Ballond'Or ödülü Messi'nin
19 0
banner661
banner726

Kartal, kanatlanmayı unuttu

banner476

banner714
Kartal, kanatlanmayı unuttu
banner721
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlıların ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin 12. dakikasında siyah beyazlılar Can Bozdoğan'ın golüyle 1-0 öne geçti. 
Karşılaşmanın 82. dakikasında ev sahibi takımdan Umut Bozok skoru eşitleyen golü attı. 
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 11'e, galibiyet hasreti 5 maça çıkan Beşiktaş ise puanını 21'e yükseltti. 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.