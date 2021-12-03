Kartal, kanatlanmayı unuttu

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlıların ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin 12. dakikasında siyah beyazlılar Can Bozdoğan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 82. dakikasında ev sahibi takımdan Umut Bozok skoru eşitleyen golü attı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 11'e, galibiyet hasreti 5 maça çıkan Beşiktaş ise puanını 21'e yükseltti.

