Kartal, kanatlanmayı unuttu

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlıların ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin 12. dakikasında siyah beyazlılar Can Bozdoğan'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 82. dakikasında ev sahibi takımdan Umut Bozok skoru eşitleyen golü attı.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 11'e, galibiyet hasreti 5 maça çıkan Beşiktaş ise puanını 21'e yükseltti.
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