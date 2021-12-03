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Avrupa'nın "en yaşlı" takımı: Demir Grup Sivasspor

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Avrupa'nın en yaşlı takımları arasında yapılan araştırmaya Süper Lig damga vurdu. İstatistiklere göre Demir Grup Sivasspor, Avrupa'nın "en yaşlı takımı" olarak belirlendi

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Avrupa'nın "en yaşlı" takımı: Demir Grup Sivasspor
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Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, Avrupa'nın en yaşlı takımlarını belirledi.
Araştırma sonunda en yaşlı 20 kulüp açıklandı.
Sıralamada 30 nokta 7 yaş ortalamasına sahip olan Demir Grup Sivasspor, Avrupa'nın en yaşlı takımı olarak zirvede yer aldı.
Listenin ilk 20 sırasında Demir Grup Sivasspor'un yanı sıra 3 Türk kulübü daha bulunuyor.
30 nokta 1 yaş ortalamasıyla Fatih Karagümrük, 29 nokta 4'lük ortalamayla Fraport Tav Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor listede kendine yer buldu.
Süper Ligin dört büyük kulübü, genç kadrolarıyla listenin dışında kaldı.
Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 nokta 9'luk yaş ortalamasına sahip.
Bu iki kulübü 28 nokta 4 ile Beşiktaş, 28 nokta 3'lük ortalamayla Trabzonspor takip etti.
Avrupa'nın en geç ligine ise 25 nokta 2'lik ortalamayla Hırvatistan sahip.
 
 
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