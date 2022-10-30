banner875
banner815
İkinci günün lideri yine Haskasap-Şevketoğlu ikilisi
İkinci günün lideri yine Haskasap-Şevketoğlu ikilisi
13 0
Balığa limon sıkılır mı?
Balığa limon sıkılır mı?
17 0
 
Hal Yasası hayata geçirilmeli
Hal Yasası hayata geçirilmeli
67 0
Saatler geriye alınıyor
Saatler geriye alınıyor
24 0
Doğukan Ulaç, Oceanman Dünya Şampiyonasında
Doğukan Ulaç, Oceanman Dünya Şampiyonasında
25 0
Garavolliciler iş başında
Garavolliciler iş başında
25 0
Kadınlar’da ilk finalist Şahlan
Kadınlar’da ilk finalist Şahlan
22 0
banner878

Kartal, Güneş’le coştu

banner476

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçında Beşiktaş, evinde HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. Cenk Tosun, kaydettiği 2 gol 1 asistle, Wout Weghorst ise attığı 2 golle yıldızlaştı

banner825
Kartal, Güneş’le coştu
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.
Mücadele öncesinde Şenol Güneş tribünleri selamladı. Deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ın başında 200. maçına çıkarak 2. kez "dalya" dedi.
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile çıktığı ilk maçta HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2'lik skorla devirdi ve Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı.
Siyah-beyazlıların galibiyet golleri; 5 ve 62. dakikada Cenk Tosun, 33 ve 78'de Wout Weghorst ile 48'de Tayyip Talha Sanuç'tan geldi. Ümraniyespor'un gollerini ise 45'te del Valle ile 57'de Avounou kaydetti.
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 22'ye yükseltirken, HangiKredi Ümraniyespor 3 puanda kaldı.
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.