Kartal, Güneş’le coştu

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçında Beşiktaş, evinde HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. Cenk Tosun, kaydettiği 2 gol 1 asistle, Wout Weghorst ise attığı 2 golle yıldızlaştı

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

Mücadele öncesinde Şenol Güneş tribünleri selamladı. Deneyimli teknik adam, Beşiktaş'ın başında 200. maçına çıkarak 2. kez "dalya" dedi.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile çıktığı ilk maçta HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2'lik skorla devirdi ve Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı.

Siyah-beyazlıların galibiyet golleri; 5 ve 62. dakikada Cenk Tosun, 33 ve 78'de Wout Weghorst ile 48'de Tayyip Talha Sanuç'tan geldi. Ümraniyespor'un gollerini ise 45'te del Valle ile 57'de Avounou kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 22'ye yükseltirken, HangiKredi Ümraniyespor 3 puanda kaldı.

