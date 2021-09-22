banner583
Aslan, Kayseri’de kayıp
Aslan, Kayseri’de kayıp
9 0
Bitmeyen çile: Alsancak-Lapta yolu
Bitmeyen çile: Alsancak-Lapta yolu
17 0
 
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
61 0
En tehlikeli 8 internet deneyimi
En tehlikeli 8 internet deneyimi
12 0
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
22 0
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
300 0
2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
70 0
banner661

Kartal'da Batshuayi şoku

banner476

Beşiktaş’ta sakatlıklar kervanına bir isim daha eklendi. Dizinden sakatlanan MichyBatshuayi, Süper Lig'de cuma akşamı oynanacak Altay maçı kadrosunda yer almayacak

banner666
Kartal'da Batshuayi şoku
Kadrosunda önemli isimleri sakatlık yaşayan Beşiktaş'a bir kötü haber de takımın Belçikalı golcüsü MichyBatshuayi'den geldi.
Dünkü Adana Demirspor maçında dizinden sakatlanan Belçikalı forvet, Süper Lig'de cuma akşamı oynanacak Altay müsabakası kadrosunda yer almayacak. 
Siyah beyazlıların bir diğer yıldız ismi RachidGhezzal da İzmir temsilcisine karşı forma giyemeyecek. 
Beşiktaş'ta Ghezzal ve Batshuayi'nin dışında Rosier de kırmızı kart cezası nedeniyle Altay müsabakasında oynayamayacak.
Öte yandan siyah beyazlılarda Vida, Teixeira, N'Koudou, Necip ve Mehmet Topal'ın da sakatlıkları sürüyor.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.