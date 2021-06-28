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Karşıyaka’dan, Solkanat takviyesi

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Karşıyaka’dan, Solkanat takviyesi
Birinci Lig kulüplerinden Karşıyaka yeni sezon hazırlıklarını zirve iddiasıyla sürdürürken, transferler ile de kadrosunu güçlendiriyor.
Karşıyaka son olarak tecrübeli sol ayak Kemal Solkanat’ı kadrosuna kattı. Batı bölgesinde başta Lefke olmak üzere Doğancı ve Bostancı Bağcıl takımlarından forma giyen Kemal Solkanat, Karşıyaka’nın hücumdaki önemli güçlerinden biri olacak.
 
 
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