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Yeni Boğaziçi 10 numarasını buldu

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Yeni Boğaziçi 10 numarasını buldu
Birinci Lige iddialı bir kadro ile girme hedefinde olan Yeni Boğaziçi transferde önemli bir ismi kadrosuna kattı.
Mormenekşe alt yapısından yetişen daha sonra ise Mesarya'ya transfer olan başarılı futbolcu Mehmetali Öztemiz yeni sezonda Pulyacılar'ın formasını giyecek. 10 numara pozisyonunda oynayan Mehmetali Öztemiz, Yeni Boğaziçi'ne hücumda büyük katkı koyacak.
 
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