Neşe: Zor süreç tecrübe gerektirir

Orsel Neşe, “Zor süreçten geçebilmek için bilgi ve tecrübe gerekir. Bu nedenle de başkanımız Hasan Sertoğlu ile yola devam etmeliyiz.” açıklamasını yaptı

Niyazi ERGÜLEN

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü başkanı Orsel Neşe, 5 Haziran’da yapılacak KTFF genel kurulunda Hasan Sertoğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı.

Orsel Neşe’nin yaptığı açıklama şöyle:

“Gerek ülkemiz gerekse de dünyanın zor süreçten geçtiği bu günlerde futbolumuzdan da 1 sezon uzak kaldık.

5 Haziran’da ise federasyon başkanlığı seçimimiz olacaktır. İçinde bulunduğumuz zor süreçten geçebilmek için bilgi ve tecrübe gerekir. Bu nedenle de başkanımız Hasan Sertoğlu ile yola devam etmeliyiz.

Kulüpleri koruyan, kulüpler için her türlü girişimi yapan Hasan Sertoğlu ile yola devam etmeliyiz. Tekin Birinci’ye de başarılar dilerim. Bu adaylık Tekin Birinci için de faydalı olacak, büyük bir deneyim kazanacaktır.”



