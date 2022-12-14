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Karşıyaka kaçıyor, Gençler Birliği kovalıyor

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Birinci Ligin 12. haftası özellikle üst sıralar için birbirinden önemli maçlara sahne olurken, lider Miracle Karşıyaka konuk olduğu play-off için mücadele eden Düzkaya’yı mağlup ederek liderliğini sürdürürken, liderin takipçilerinden Pera Gençler Birliği ile Yalova arasındaki mücadelenin galibi Gençler Birliği oldu ve böylece 2. sıraya yükseldi

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Karşıyaka kaçıyor, Gençler Birliği kovalıyor
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Aksa 1. Ligin 12. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan 8 maçla tamamlanırken lider Miracle Karşıyaka liderliğini sürdürdü.
Birinci Ligin 12. haftası özellikle üst sıralar için birbirinden önemli maçlara sahne olurken, lider  Miracle Karşıyaka konuk olduğu play-off için mücadele eden Düzkaya’yı mağlup ederek liderliğini sürdürürken, liderin takipçilerinden Pera Gençler Birliği ile Yalova arasındaki mücadelenin galibi Gençler Birliği oldu ve böylece 2. sıraya yükseldi. Liderin takipçilerinden Baf Ülkü Yurdu ise Güzelyurt derbisinde Binatlı’yı mağlup ederek kendine geldi.
Aksa 1. Ligin 12. Haftasında oynanan 8 maçın dördünü deplasman ekipleri kazanırken, 2 maçı ev sahipleri kazandı, 2 maç ise beraberlikle tamamlandı.
Ligde bu hafta golsüz maç oynanmazken toplam 25 gol atıldı. En farklı galibiyetleri lider Miracle Karşıyaka’nın Düzkaya’yı ve Yeniboğaziçi’nin ise Unimar Maraş’ı 3 -0 yenmesiyle aldılar.
Ligde galibiyeti olmayan tek takım olarak Yenierenköy takımı bu haftayı da mağlubiyetle tamamlayarak ligin dibinde kalmaya devam etti.
AKSA 1. Lig’de gol krallığı yarışında 12. haftada gol atamayan Miracle Karşıyaka’dan Esin Sonay’ı 15 golle gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korurken takım arkadaşı İlyas Yılmaz attığı 1 golle 13 gole ulaştı.
Ligin 12. Haftasında adeta kırmızı kartlar havada uçuştu. Oynanan 8 maçta 6 kırmızı kart gösterilirken, 29 da sarı kart gösterildi.   
 

Haftanın Takımı: Mormenekşe
Bu sezon istediği sonuçları alamayarak orta sıralarda mücadele eden Mormenekşe konuk olduğu zorlu M.Hacıali Yılmazköy deplasmanında geriye düşmelerine karşın ikinci devrede bulduğu gollerle sahadan galip ayrıldı. Mormenekşe aldığı bu galibiyetle haftanın takımı olmayı hak etti.
 

Haftanın Futbolcusu: Barın Bozak(Pera L. Gençler Birliği)
Pera Gençler Birliği’nin konuk ettiği Yalova karşısında sahadan galibiyetle ayrılmasında en büyük pay genç futbolcusu Barın Bozak’a ait. Attığı gol ve yaptığı asistle takımının galibiyetinde en büyük paya sahip olarak hatanın futbolcusu oldu.
 

Haftanın Teknik Direktörü: Orçun Volkan (Baf Ülkü Yıurdu)
Baf Ülkü Yurdu takımının son iki haftada evinde ve deplasmanda aldığı mağlubiyetlerle zor günler geçirdiği dönemde teknik direktör Orçun Volkan oyuncularını Güzelyurt derbisi olarak nitelendirilen Binatlı maçına iyi hazırlayarak sahadan galip ayrılmalarını sağlayan isimdi.
 
Haftanın Hakemi: Utku Hamamcıoğlu(Binatlı - Baf Ülkü Yurdu)
Zorlu Güzelyurt derbisinde iki kırmızı kart ve 1 sarı kart gösteren ancak verdiği kartlarda doğru kararlar veren ve maçın skoruna etki etmeyen düdükler çalan Utku Hamamcıoğlu haftanın hakemi olmayı hak etti.
 
Haftanın Kare Ası
Seyit (Miracle Karşıyaka) Ali Özay (YB) Ahmet Coşkun (GHE) İsmet(G.B)
 
Haftanın On Biri
Feyyaz (Girne H. Evi) Ali Özbahar (Karşıyaka) İsmet (GB),  Hüseyin Genel (YB) Metin Melda(Baf Ü. Yurdu)  Aziz (Mormenekşe), Ertan Bulut (GB) Rıdvan(Mormenekşe), Barın Bozak (G.B) Mustafa Yorulmaz(Baf Ü. Yurdu) İlyas (Miracle Karşıyaka)
 
Aksa 1.Lig 12. Hafta sonuçları
Düzkaya-Miracle Karşıyaka : 0 – 3
Yenierenköy-Girne H.Evi : 0 – 1
Binatlı-BafÜ.Yurdu: 1 – 3
Yeniboğaziçi-Ünimar Maraş: 3 – 0
M.Hacıali Yılmazköy-Mormenekşe: 1 – 2
Dörtyol-Esentepe: 2 – 2
PeraG.Birliği-Yalova: 3 – 2
Lapta-İncirli: 1 – 1
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Karşıyaka ASK 12 9 1 2 44 10 34 28
2. Pera L. Gençler Birliği SK 12 7 4 1 25 13 12 25
3. Baf Ülkü Yurdu 12 7 3 2 22 11 11 24
4. Yalova SK 12 7 3 2 18 12 6 24
5. Yeniboğaziçi DSK 12 6 3 3 23 17 6 21
6. Düzkaya KOSK 12 6 2 4 22 15 7 20
7. Esentepe KKSK 12 5 4 3 25 15 10 19
8. Mormenekşe GBSK 12 4 5 3 23 22 1 17
9. Binatlı YSK 12 4 4 4 18 17 1 16
10. Girne Halk Evi 12 5 0 7 14 14 0 15
11. M. Hacıali Yılmazköy SK 12 4 3 5 21 26 -5 15
12. Lapta TBSK 12 4 2 6 18 20 -2 14
13. Ünimar Maraş GSK 12 4 2 6 21 26 -5 14
14. Dörtyol SK 12 2 1 9 7 31 -24 7
15. İncirli SK 12 1 3 8 12 29 -17 6
16. Yenierenköy TSK 12 0 2 10 13 48 -35 2
 
 
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