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Kargayı Arif uçurdu

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AKSA Süper Ligin 3. Haftasının kapanış maçında MTG ağırladığı Doğan Türk Birliği’ni Arif’in attığı golle 1 – 0 mağlup etmeyi başardı

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Kargayı Arif uçurdu
AKSA Süper Lig'in 3. hafta kapanış maçında Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Kalabalık bir seyirci topluluğu önünde oynanan ve Osman Özpaşa’nın yönettiği maçın 77. dakikasında Uğur’un asistinde oyuna sonradan dahil olan Arif Uysal'ın kaydettiği gol Mağusa Türk Gücü'ne 1-0'lık galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü yenilgisiz üç haftayı geçirerek puanını 7 yaptı. Doğan Türk Birliği ise üç haftada ne gol sevinci yaşadı, ne de puan alamayarak ligin en alt basamağında haftayı kapattı.
 
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