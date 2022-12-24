Karga, Kartal’ı Atatürk’te avladı

Lider Mağusa Türk Gücü Atatürk Stadı’nda konuk olduğu Yenicami’yi maçın son bolümünde bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek takipçileriyle puan farkını korudu

Stad: Atatürk StadıHakemler: Osman Özpaşa, Halil Atlar, Serdar GürpınarYenicami: Ercan, Mehmet Göktaş, Yasin, Yakup, Fikret(Cenker), Fırat, Hascan, Sylla, Mehmet Çavuş, Koray, KaanMağusa Türk Gücü: Ufuk, Uğur, Mehmet Gürlü (Mustafa), Mehmet Erol, Emre Kuvvetlişahin, Emre Özsin, Pote, Ünal, Bünyamin, Arif (Eray), ŞenolGoller: Dk. 85 Ünal ve Dk. 88 Pote (Pen.) (MTG)Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligin 14. haftasında Yenicami, lider Mağusa Türk Gücü’nü Lefkoşa Atatürk Stadında konuk etti.Maçın ilk devresinde Yenicami, Mağusa Türk Gücü karşısında daha etkili olan taraftı. Rakibinin organize olamamasından yararlanan Yenicami, ilk devrede Fırat ve Fikret ile girdiği net pozisyonları değerlendiremeyince devre 0 – 0 sona erdi.İkinci devrede Yenicami temposunu kaybederken, Mağusa Türk Gücü daha baskılı oynamaya başladı. Ancak konuk ekip Şenol ile bulduğu pozisyon haricinde etkili pozisyon üretemedi.Özellikle Mustafa Salk ve Eray’ın oyuna alınmaları sonrasında hücumda hareketlenen Mağusa Türk Gücü’nde Eray’ın kazandırdığı frikikte Ünal topu 85’te 90’a takti. 0 – 1 88’de Mehmet Göktaş’ın topu ellemesi ile kazanılan penaltı vuruşunda Pote skoru belirledi. 0 – 2