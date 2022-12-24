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Cihangir, Lefke’yi tek geçti

Süper Lig’de lideri takipçisi olan Cihangir konuk ettiği Lefke’yi penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek ikinci sıradaki yerini korudu

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Cihangir, Lefke’yi tek geçti
Stadyum: Cihangir Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Murat İzci, Cenk Aras
Cihangir: Mehmet, Selçuk, Berhan, Babacar, Hakan, Muhittin, Sercan, Erol, Mikail, Yankı
Lefke: İrfan, Yakup, Kemal, Kaan, Mustafa, Yılmaz Şipal, Zekai, Eyüp, Armstrong, Alhassan, Aykut
Kırmızı kart: Erol (Cihangir)- Yılmaz Şipal, Yakup, Kemal (Lefke)
Goller: 81.Dk Muhittin (P) (Cihangir)
 
AKSA Süper Ligin 14. Hafta maçında Cihangir, Lefke’yi Cihangir Stadında (Kafes’te) konuk etti. Birçok sarı karın çıktığı ilk devrede Cihangir, Lefke karşısında daha üstün oynarken, kaleci İrfan kurtarışlarıyla gole izin vermedi. Ilk devre 0 – 0 sona erdi.
İkinci devrede Cihangir üstünlüğünde devam eden oyunda Lefke iyi direnirken, 81. Dakikada Kaan’ın, Babacar’a yaptığı hareketten kazanılan penaltı vuruşunu Muhittin gole çevirdi. 1 – 0
Bu esnada yaşanan gerginlikler sonrasında saha karışırken, güvenlik güçleri olayları yatıştırdı. Cihangir’den Erol, Lefke’den Yılmaz Şipal, Yakup ve Kemal Solkanat’ın kırmızı kart gördükleri maç 1 – 0 tamamlandı.
 
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