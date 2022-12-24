Cihangir, Lefke’yi tek geçti

Süper Lig’de lideri takipçisi olan Cihangir konuk ettiği Lefke’yi penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek ikinci sıradaki yerini korudu



Hakemler: Emre Öztaşlı, Murat İzci, Cenk Aras

Cihangir: Mehmet, Selçuk, Berhan, Babacar, Hakan, Muhittin, Sercan, Erol, Mikail, Yankı

Lefke: İrfan, Yakup, Kemal, Kaan, Mustafa, Yılmaz Şipal, Zekai, Eyüp, Armstrong, Alhassan, Aykut

Kırmızı kart: Erol (Cihangir)- Yılmaz Şipal, Yakup, Kemal (Lefke)

Goller: 81.Dk Muhittin (P) (Cihangir)



AKSA Süper Ligin 14. Hafta maçında Cihangir, Lefke’yi Cihangir Stadında (Kafes’te) konuk etti. Birçok sarı karın çıktığı ilk devrede Cihangir, Lefke karşısında daha üstün oynarken, kaleci İrfan kurtarışlarıyla gole izin vermedi. Ilk devre 0 – 0 sona erdi.

İkinci devrede Cihangir üstünlüğünde devam eden oyunda Lefke iyi direnirken, 81. Dakikada Kaan’ın, Babacar’a yaptığı hareketten kazanılan penaltı vuruşunu Muhittin gole çevirdi. 1 – 0

Bu esnada yaşanan gerginlikler sonrasında saha karışırken, güvenlik güçleri olayları yatıştırdı. Cihangir’den Erol, Lefke’den Yılmaz Şipal, Yakup ve Kemal Solkanat’ın kırmızı kart gördükleri maç 1 – 0 tamamlandı.



Stadyum: Cihangir StadıHakemler: Emre Öztaşlı, Murat İzci, Cenk ArasCihangir: Mehmet, Selçuk, Berhan, Babacar, Hakan, Muhittin, Sercan, Erol, Mikail, YankıLefke: İrfan, Yakup, Kemal, Kaan, Mustafa, Yılmaz Şipal, Zekai, Eyüp, Armstrong, Alhassan, AykutKırmızı kart: Erol (Cihangir)- Yılmaz Şipal, Yakup, Kemal (Lefke)Goller: 81.Dk Muhittin (P) (Cihangir)AKSA Süper Ligin 14. Hafta maçında Cihangir, Lefke’yi Cihangir Stadında (Kafes’te) konuk etti. Birçok sarı karın çıktığı ilk devrede Cihangir, Lefke karşısında daha üstün oynarken, kaleci İrfan kurtarışlarıyla gole izin vermedi. Ilk devre 0 – 0 sona erdi.İkinci devrede Cihangir üstünlüğünde devam eden oyunda Lefke iyi direnirken, 81. Dakikada Kaan’ın, Babacar’a yaptığı hareketten kazanılan penaltı vuruşunu Muhittin gole çevirdi. 1 – 0Bu esnada yaşanan gerginlikler sonrasında saha karışırken, güvenlik güçleri olayları yatıştırdı. Cihangir’den Erol, Lefke’den Yılmaz Şipal, Yakup ve Kemal Solkanat’ın kırmızı kart gördükleri maç 1 – 0 tamamlandı.