Karga, Baf’ı yedi bitirdi: 7-0

Süper Lig’in şampiyonluktaki güçlü adayı Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nun her iki devrede bulduğu gollerle 7-0 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti

Stad: Mağusa Canbulat StadıHakemler: Mehmet Sezener, Sertan Alkın, Halil Erdem CanaloğluMağusa Türk Gücü: Ufuk, Halil, Emre Kuvvetlişahin, Yusuf, Mehmet Gürlü, Uğur Gök, Mehmet Erol, Ünal(Şenol), Emre Özsin(Arif), Kossi(Lawrence)i Sadık Balarabe(Uvanç)Baf Ülkü Yurdu: Gültekin(Erdoğan), İbrahim, Hasan, Yusuf, Doğan(Ömer), Mustafa, Osita, Metin, Osman, Hüseyin(Berk), Onur(Mustafa Yorulmaz)Goller: Dk.11 Kossi, Dk. 17ve 52 Uğur, Dk.22 ve 63 Emre Özsin, Dk.25 Sadık Balarabe, Dk. 90 ŞenolAKSA Süper Lig’in 3. Hafta karşılaşmasında geçtiğimiz yılın şampiyonu Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu 7-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini alarak adeta boy gösterisi yaptı.Karşılaşmaya iyi başlayan MTG takımı ilk yarım saat içinde bulduğu arka arkaya gollerle 4-0 üstünlüğe ulaşırken, ikinci devrede de üç gol daha atarak rakibi Baf Ülkü Yurdu’nu farklı mağlup etti. Karşılaşmada Baf Ülkü Yurdu’nun genç kalecisi Gültekin’in hataları farkın açılmasında önemli rol oynarken, MTG’de Ünal ve Sadık Balarabe sakatlanarak oyun dışında kaldılar.Dk. 11. Mtg atağında Emre Özsin, Baf ceza sahasına sağ kanattan giren Emre Kuvvetlişahin’in güzel bir ara pasla topla buluşturdu. Emre’nin yerden sert ortasında Kossi topa ayak koyarak ağlara gönderdi 1-0Dk.17 MTG atağında topla buluşan Emre Özsin çok güzel bir orta ile arka direkte Uğur’u buluşturdu. Uğur da gelişine bir vuruşla topu ağlara gönderdi.2-0Dk.22 Sol kanattan Baf ceza sahasına giren Balarabe ortaya kestiği top defanstan sekerek Emre Özsin önünde kaldı. O da ayak içiyle güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 3-0Dk. 25 Bu kez soldan Baf ceza sahasına giren Uğur’un kestiği topla buluşan Balarabe önünü boşaltarak sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 4-0İlk devre MTG’nin 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.DK. 52 MTG’nin kullandığı serbest vuruşta Baf ceza sahasına yapılan ortada boş pozisyonda kaleci Gültekin zamanla hatası yapınca topa sahip olamadı. Boşta kalan topu Uğur kafayla boş kaleye gönderdi. 5-0Dk.63 MTG'nin sol kanattan Uvanç’la gelişen atağında Uvanç’ın ceza sahasına yaptığı ortada kaleci topu tokatlamak istedi ancak kısa düşen topu önünde bulan Emre Özsin topa dokunarak boş kaleye gönderdi. 6-0Dk. 90 MTG atağında ceza sahasına yapılan ortada Şenol topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi. 7-0