Karavezirler: Düzenli testler yapılabilir

Hüseyin Karavezirler açıklamalarda bulunurken, “Temaslı takip sistemi yerine 7 ile 10 gün arasında düzenli testler yapılabilir. Bunun örneği Dünyada vardır. Bizim talep ettiğimiz yol da sürekliliği sağlayan yoldur.” ifadelerini kullandı

Cihangir Spor Kulübü başkanı Hüseyin Karavezirler, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan Vizyon Futbol programında açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Kıral’ın sunduğu programda Hüseyin Karavezirler, şu açıklamayı yaptı:

Temaslı takip sistemi yerine 7 ile 10 gün arasında düzenli testler yapılabilir. Bunun örneği Dünyada vardır.

Futbol hangi ülkede durdu? Çünkü futbol başlarsa durmaz. Bizim talep ettiğimiz yol da sürekliliği sağlayan yoldur. Diğer branşlarda kulüp ve sporcu sayısı az olduğu için farklı yol seçtiler. Ancak futbolun yolu başkadır.

Sağlık Bakanlığı da süreci iyi yönettiğini açıkladığına göre bu yapılabilir. Sağlık Bakanlığının bazı uygulamaları da havada kalıyor. Çünkü çıkan yerel bulaşların nereden bulaştığı bilinmiyor.

Biz antrenmanlarımızı yapıyoruz. Antrenmanlarımızı yaparak da heyecanımızı canlı tutuyoruz. Herhangi birimizin testi pozitif çıkarsa da biz tümümüz, karantinaya gitmeyi kabul ettik.”

