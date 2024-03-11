Karagümrük’te Kafkas dönemi

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda 5-1 kaybedilen Trabzonspor maçından sonra teknik direktör Şota Arveladze ile yılları ayıran kırmızı-siyahlılar, 30. haftada yapılacak TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.
Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman yeni teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde gerçekleştirildi.
Fatih Karagümrük-Konyaspor mücadelesi, 15 Mart Cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
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