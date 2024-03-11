banner913
banner932
Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri ve Dağyolu’nda yarın elektrik kesintisi olacak
Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri ve Dağyolu’nda yarın elektrik kesintisi olacak
20 0
Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak
Yeni Erenköy ve Dipkarpaz’da yarın ses ve data hizmetlerinde kesinti yaşanacak
29 0
 
Fransa'da Monica Fırtınası'nın yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da Monica Fırtınası'nın yol açtığı selde 3 kişi hayatını kaybetti
19 0
Hoş geldin Ramazan
Hoş geldin Ramazan
20 0
"Sana özlemimiz bitmez"
19 0
Kozanköy namağlup şampiyon
Kozanköy namağlup şampiyon
41 0
Meclis Başkanı Töre: “Baf Direnişi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın şanlı mücadelesinin simgelerinden biri”
Meclis Başkanı Töre: “Baf Direnişi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın şanlı mücadelesinin simgelerinden biri”
25 0
banner1012

Karagümrük’te Kafkas dönemi

Trendyol Süper Lig takımlarından VavaCars Karagümrük, yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas yönetiminde ilk çalışmasını yaptı

banner974
Karagümrük’te Kafkas dönemi
banner971
Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda 5-1 kaybedilen Trabzonspor maçından sonra teknik direktör Şota Arveladze ile yılları ayıran kırmızı-siyahlılar, 30. haftada yapılacak TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.
Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman yeni teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde gerçekleştirildi.
Fatih Karagümrük-Konyaspor mücadelesi, 15 Mart Cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.