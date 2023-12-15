Kaplıca Karadeniz 61 takımına ceza yağdı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 9-10 Aralık 2023 tarihinde oynanan maçlarla ilgili aldığı ilgili toplandı.

Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya gelerek aşağıdaki kararları aldı.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

3 Maç: Kemal Özata (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK), Cemal Sevin (Kaplıca Karadeniz 61 SK)

1 Maç: Emrah Özer (Kaplıca Karadeniz 61 SK)

BTM KURULU KARARLARI

1) KTFF Soruşturma Merci, 12.12.2023 tarihinde kurulumuza yazılı olarak sevk edilen Karar doğrultusunda 19934 maç numarasıyla 10.12.2023 tarihinde Kaplıca Emre Genç Stadı’nda oynanan Kaplıca Karadeniz 51 SK – German Gold Akova Vuda Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig Kırmızı Grup 4.hafta müsabakasına ilişkin hakem ve gözlemci raporlarının incelenmesi yanında sözlü savunma da alınmıştır. Bu çerçevede, ilgili müsabakanın bitiş düdüğü sonrasında yaşanan müsabaka hakemine yönelik küfür, hakaret ve tehdit içerikli söylemleri ile saldırı eylemi nedeniyle DT 41 ve 44. Maddeleri; 5064 lisans numaralı Kaplıca Karadeniz 61 SK yöneticisi Ömer Sevin’in müsabaka hakemine yönelik saldırı ve darp eylemleri nedeniyle KTFF Disiplin Talimatı’nın 44.maddesi ve müsabaka bitiminde ortaya çıkan saha olayları nedeniyle de DT 52.maddesine aykırı hareket edildiği tespit edilmiştir.

Bahse konu sebeple 5064 lisans numaralı Kaplıca Karadeniz 61 SK yöneticisi Ömer Sevin’e sürekli hak mahrumiyeti verilmesinin yanında müsabaka sonunda çıkan olaylar neticesinde Kaplıca Karadeniz 61 takımının sahasının 3 maç kapatılmasına ve 6.000 TL para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

