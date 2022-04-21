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Kaplıca Karadeniz 61'den Ahmet Can bombası

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Kaplıca Karadeniz 61'den Ahmet Can bombası
BTM 2. Lig ekiplerinden Kaplıca Karadeniz 61, ülkemizin yetenekli futbolcularından Ahmet Can Tokmak'ı transfer etti.
Yeni sezonda iddialı bir kadro kurarak bir üst lige yükselmek isteyen BTM 2.Lig ekiplerinden Kaplıca Karadeniz 61, önemli bir ismi transfer etti.
Son olarak Gülgün Süt Düzova forması giyen Ahmet Can Tokmak, yeni sezonda Kaplıca Karadeniz 61 forması giyecek.
 
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