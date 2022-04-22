“YDÜ, ülkeye yeni ufuklar açıyor”

Resim, heykel, seramik ve baskı resimlerden oluşan “Güzel Sanatlar Ocak Sergisi”, Çalışma Bakanı Taçoy’un katılımıyla YDÜ’de açıldı. Taçoy, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’i “her zaman bu ülke için yeni ufuklar açan insanlardan biri” olarak tanımladı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarının, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 42 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Ocak Sergisi” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 407’nci sergisi olan ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin ödüllü sanatçı akademisyenlerinin resim, heykel, seramik ve baskı resimlerinden oluşan eserleri bir araya getiren sergi, 6 Mayıs’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 407’inci sergisi olan Güzel Sanatlar Ocak Sergisi’nin açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in öğrencilik yıllarından hocası olduğunu vurgulayarak başladığı konuşmasında, Dr. Suat Günsel’i her zaman bu ülke için yeni ufuklar açan insanlardan biri olarak tanımladı.“Serginin davetiyesini aldığımda serginin adının ‘Ocak’ olması çok hoşuma gitti. Ocak, aslında bir çok şeyin başlangıcıdır. Ocak, hem bir hayatın, hem yeni bir yılın, hem de ailenin başlangıcıdır. Yakın Doğu Üniversitesi de imza attığı sanat ve bilim projeleri ile bu ülke için pek çok ilkin başlangıcına vesile olmuştur” diyen Hasan Taçoy, “Sanat, bir sanatçının gerçek anlamda tüm cesaretini, sevgisini ve benliğini ortaya koymasını sağlıyor. Sanatçı ortaya çıkardığı eserlerle insanların ruhlarına dokunarak düşünmelerini sağlıyor. Yakın Doğu Üniversitesi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde buna öncülük ediyor” dedi.Konuşmasına geçen hafta, Dünya Sanat Günü’nde açılışı gerçekleşen dört kişisel sergiyi hatırlatarak başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, “165 eserden oluşan 4 kişisel serginin ardından, heykelden resme; seramikten baskı resme kadar zengin bir çeşitliliğe sahip yeni bir sergiyle karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.Şanlıdağ, “Tarih bizlere gösteriyor ki, bilim ve sanattan beslenmeyen hiç bir toplumsal yükseliş, kalıcı izler bırakma kudretine erişemiyor. Bu noktada, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde yükselen sanat, bilim ve teknoloji ile yoğrulan her bir projeyi geleceğe taşıma kararlılığı ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Akdeniz’de kök salmaya devam edeceğiz” dedi.Yakın Doğu Üniversitesi’nin, bilim, sanat ve üretkenlik vizyonuyla yoluna devam ettiğini ve gücünü bu noktadan aldığını söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, AD Scientific Index’in açıkladığı Dünyanın En İyi Üniversiteleri sıralamasında, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Dünya genelinde 15 bin üniversite arasında 552’nci sırada; Avrupa’da ise 3 bin 126 üniversite arasında 230’uncu olarak Avrupa’nın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer aldığını hatırlattı.Yakın Doğu Üniversitesi’nin, KKTC üniversiteleri tarafından uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan bilimsel makalelerdeki başarısına da değinen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “2021’de Yakın Doğu Üniversitesi’nde üretilen bilimsel makale sayısı yüzde 30 artarak 1.500 bandını aştı. Yine geçen yıl 1.300 yakın ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıya katıldık. Bu, büyük emeğin ve çalışmanın bir başka göstergesidir. Biz, üretkenliğimizi artırmaya devam ederek, sanatta ve bilimde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyada hak ettiği saygın yeri alması için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.