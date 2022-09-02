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Kaplıca Karadeniz 61, Adem Ertem’le devam

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Kaplıca Karadeniz 61, Adem Ertem’le devam
Kaplıca Karadeniz 61, yeni sezonda da Antrenör Adem Ertem ile devam etme kararı aldı.
Bordo mavili ekip BTM 2.Lig finalinde penaltı atışları sonucunda Boğaziçi'ni mağlup ederek adını BTM 1.Lige yazdırmıştı.
 
 
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