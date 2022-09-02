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Fatih Parlak, Gönyeli’ye imza attı

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Fatih Parlak, Gönyeli’ye imza attı
AKSA Süper Lig ekiplerinden Gönyeli, kadrosuna takviye yaptı. Kırmızı beyazlı ekip Miracle Değirmenlik forması giyen Fatih Parlak’ı renklerine bağladı. Kiralık olarak kadroya dahil edilen Parlak, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda kendisini Gönyeli futbolcusu yapan imzayı attı.
 
 
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