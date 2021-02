Kamalı:Turnuvalar,salgına göre netleşecek

Orçun Kamalı, organizasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunurken “CONIFA Erkekler Avrupa Kupası ve CONIFA Kadınlar Dünya Kupası kuralarını her şey olacakmış gibi çektik. Ama turnuvaların gerçekleşmesi korona virüs salgınının durumuna göre netleşecek. Organizasyonlar ertelenebilir. Katılımcı ülkelere bir son tarih koyduk.” ifadelerini kullandı

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 1. Başkanvekili ve CONIFA organizasyonlar sorumlusu Orçun Kamalı,, 2 önemli organizasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Orçun Kamalı’nın açıklamaları şöyle:

“CONIFA Erkekler Avrupa Kupası ve CONIFA Kadınlar Dünya Kupası kuralarını her şey olacakmış gibi çektik.

Haziran ayına daha 4 ay var ama turnuvaların gerçekleşmesi korona virüs salgınının durumuna göre netleşecek. Salgın sürerse organizasyonlar ertelenebilir. Katılımcı ülkelere bir son tarih koyduk. Bunu da Nisan olarak belirledik.

CONIFA olarak çok büyüdük. Amerika, Afrika ve Meksika’dan katılımlar olduk. Sponsorlarımız da gelişti. Katılımcı olmak isteyenler arttı. Bu nedenle de kıtalar arası elemeler gündeme geldi. Asya’da organizasyon yapmak isteyenler vardır. Ama her şey salgınının durumuna göre netleşecek.

Ekonomik durum, uçuşlar ve salgının durumuna göre karar vereceğiz. Çünkü Avrupa’da uçuşlar için de ağır şartlar vardır. Ülkelerden uçuşlarla ilgili görüşler alacağız.

CONIFA bu ekonomik yükü kaldırabilir mi bilemem. Nice Belediyesi ve Szekely Land Belediyesi bunun ekonomik durumunu üstlendi. Ama her şey salgının durumuna göre netleşecek.”