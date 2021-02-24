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Sivri girdi, galibiyet geldi

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İki haftalık forma özlemini sonlandıran Ahmet Sivri oyuna ikinci devrede dahil olduktan sonra takımının hücum etkinliğini artırıp galibiyete katkı koydu

Sivri girdi, galibiyet geldi
Temsilcimiz Ahmet Sivri’nin formasını giydiği Ankara Demirspor, Sarıyer’i de mağlup ederek çıkışını sürdürdü.
Sakatlıktan kurtulduktan sonra 2 haftalık forma özlemini sonlandıran Ahmet Sivri oyuna ikinci devrede dahil olduktan sonra takımının hücum etkinliğini artırdı. 81. dakikada ise Ankara Demirspor’un golü geldi. Sarıer ise maçta bir penaltı vurulundan yararlanamadı. 
TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda oynanan maç öncesi Ankara Demirspor topladığı 40 puanla 4. sırada yer alıyordu. İstanbul ekibi Sarıyer ise 39 puanla bu maça 6. sırada çıktı.
Kontrollü başlayan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.İkinci yarıda her iki takım oyuncu değişiklikleri ile skoru lehine çevirmeye çalıştı ve Ankara Demirspor bu çabanın karşılığını 81. dakikada Rahim Can Karadaş'ın attığı golle bularak 1-0 öne geçti.
İlerleyen dakikalarda maçın skoru değişmezken Ankara Demirspor sahadan 1-0 galibiyetle ayrılıp üst üste 6. galibiyetini aldı. Bu sonuçla puanını 43'e yükselten Ankara ekibi 4. sıradaki yerini sağlamlaştırırken, Play Off mücadelesinde yolundaki bir engelden daha kurtuldu.
8 maçtır kaybetmeyen ve 6 maçtır kazanan Ankara Demirspor , bir sonraki maçta Lig lideri Manisa Fk ile Manisa'da karşılaşacak.
 
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