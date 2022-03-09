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Kaplıca Karadeniz 61 sahasını ışıklandırdı

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Bir süre önce sahasını kendi imkanlarıyla çimlendiren Metin Genç başkanlığındaki Kaplıca Karadeniz 61 Spor Kulübü,sahanın ışıklandırma işlemini de tamamladı

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Kaplıca Karadeniz 61 sahasını ışıklandırdı
BTM 2.Lig ekiplerinden Kaplıca Karadeniz 61 Spor Kulübü tesis çalışmalarını geliştirmeye devam ediyor.
Bir süre önce sahasını kendi imkanlarıykla çimlendiren Metin Genç başkanlığındaki Kaplıca Karadeniz 61 Spor Kulübü, tesis çalışmalarına devam ediyor. 
Bordo mavililer, devletten 1 kuruş katkı almadan sahanın ışıklandırma işlemini de tamamladı.
Geçtiğimiz hafta sonu yeni sezon hazırlıklarına başlayan Karadeniz 61, antrenmanını ışıklar altında yaptı.
 
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