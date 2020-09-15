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Turan’a, Doğan pençesi

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Turan’a, Doğan pençesi
K-PET Süper Ligin yeni ekibi Mesarya ile yollarını ayıran golcü futbolcu Halil Turan’a en ciddi teklif Doğan Türk Birliği’nden geldi.
Mesarya ile prensipte anlaşan Doğan Türk Birliği yönetimi bugün de Halil Turan ile masaya oturarak futbolcunun şartlarını öğrenecek. Doğan Türk Birliği şampiyonluk hedefi doğrultusunda güçlü bir kadro ile sezona girmeyi hedefliyor.
 
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