Kaleciler öyle istedi

Niyazi ERGÜLEN

BTM İkinci Ligde 2020 sezonu başlarken, 6. Grupta grubun 2 iddialı ekibi Mevlevi ile Gaziveren golsüz beraberlikle sezona başladılar.

Zümrütköy Stadında oynanan ve Murat İzci’nin yönettiği maç, baştan sona çekişme içerisinde geçerken, iki takımın kalecileri maçta yaptıkları kurtarışlarla, forvetlere gol izni vermeyince maç başladığı gibi golsüz 0-0 sona erdi.

Tribünlerin tıklım tıklım dolu olması sahadaki atmosferi güzelleştirmesine rağmen maçta sertlikler yaşandı. Mevlevi’den, Soner, Gaziveren’den ise kaleci Arkın kırmızı kart görürlerken, 2 takım da yaklaşık 1 saat 10’ar kişi oynadılar. Mevlevi kalecisi Mehmet Kanat ile Gaziveren kalecisi Rasim, maçın yıldızları olunca her 2 takım da sezona 1’er puanla başlamış oldu.

