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Haspolat farklı başladı

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Haspolat farklı başladı
İsa TABAK
BTM İkinci Ligde 2020 sezonu başlarken, 5. Grupta Haspolat, sezona deplasmandaki farklı Pınarbaşı galibiyeti ile başladı.
Atilla Topaloğlu Sahasında oynanan ve Abdullah Genç’in yönettiği maç baştan sona Haspolat üstünlüğünde geçti. Hişam Tarazi’nin öğrencileri, Hüseyin Melhem’in 4 ve Uğur Çelik’in 2 golleriyle rakibini 6-1 mağlup etti. Pınarbaşı’nın  tek golü Adnan’dan geldi. Haspolat bu galibiyetle sezona lider başladı.
 
 
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