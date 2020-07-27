Haspolat farklı başladı

İsa TABAK

BTM İkinci Ligde 2020 sezonu başlarken, 5. Grupta Haspolat, sezona deplasmandaki farklı Pınarbaşı galibiyeti ile başladı.

Atilla Topaloğlu Sahasında oynanan ve Abdullah Genç’in yönettiği maç baştan sona Haspolat üstünlüğünde geçti. Hişam Tarazi’nin öğrencileri, Hüseyin Melhem’in 4 ve Uğur Çelik’in 2 golleriyle rakibini 6-1 mağlup etti. Pınarbaşı’nın tek golü Adnan’dan geldi. Haspolat bu galibiyetle sezona lider başladı.



