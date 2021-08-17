Kağan, Halk Evi'nde

AKSA Birinci Lig ekibi Esentepe'nin bonservisli futbolcularından Kağan Görneçli, AKSA Süper Lig'in yeni ekibi Girne Halk Evi'ne transfer oldu.
Kağan'ın 1 seneliğine kiralık olarak transfer olması için kulüpler anlaştılar.
Kağan Görneçli, kiralık bonservisini Esentepe kulüp başkanı İbrahim Beyazbayram'dan aldı.
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