banner583
“Böylesi ancak bizim ülkede olur”
“Böylesi ancak bizim ülkede olur”
56 0
Taygun'dan Sırbistan'dan çifte altın
Taygun'dan Sırbistan'dan çifte altın
29 0
 
Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu
Ağırdağ bölgesindeki yangında 30 dönümlük ormanlık alan kül oldu
35 0
Asgari ücret yine belirlenemedi
Asgari ücret yine belirlenemedi
19 0
Cimnastik Federasyonu’ndan, GG’nin projesine destek
Cimnastik Federasyonu’ndan, GG’nin projesine destek
30 0
Koronavirüsü ilk yayan kişiyi DSÖ açıkladı!
Koronavirüsü ilk yayan kişiyi DSÖ açıkladı!
843 0
Acı üstüne acı
Acı üstüne acı
75 0
banner661

Güney'de otellerin doluluk oranı yüzde 65'i aştı

banner476

banner666
Güney'de otellerin doluluk oranı yüzde 65'i aştı
Güney Kıbrıs genelindeki otellerin doluluk oranının yüzde 65 olduğu ve bazı bölgelerde bu oranın yüzde 75’i bulduğu bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Meryem Ana yortusunun kutlandığı 15 Ağustos’un da hafta sonuna denk gelmesiyle otellerdeki doluluk oranının artış gösterdiğini ve yabancı turistler kadar, yerli turistlerin de otellere akın ettiğini yazdı.
Haberde, hafta sonu tatilini Güney Kıbrıs’ta yapmayanların da Yunanistan’ı tercih ettiği kaydedildi.
RUS TURİSTLERDE YÜZDE 43,1’LİK AZALMA
Gazete, bir diğer haberinde ise, 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde, Rusya’dan Güney Kıbrıs’a giden turistlerde 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 43,1’lik azalma kaydedildiğini yazdı.
Haberde, Rus turistlerin söz konusu dönem için çoğunlukla Türkiye’yi tercih ettiği kaydedildi.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.