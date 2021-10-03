Kafes’te birer gol, birer puan

Cihangir ile Türk Ocağı, Candy ve Musa’nın karşılıklı golleriyle 1 – 1 berabere kalarak birer puanı hanelerine yazdırdılar

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Mehmet Ekşici, Burak Mandıralı

Cihangir: Hamit, Nurettin, Tacettin(Berhan), Zihni, Mishali, Taner(Berkem), Hakan, Muhittin(Barkın), Osman(Musa), Selçuk, Ali

Türk Ocağı: Hüseyin, Ertaç, Bilal, Mehmet Uçar, Candy, Doğukan(İsmet), İlker İnceler, İbrahim Halil, Remzi(Yusuf), Yunus Emre, İlker Tek(Cevdet)

Goller: DK 70 Candy( Türk Ocağı), DK 77 Musa(Cihangir)





AKSA Süper Ligin üçüncü hafta karşılaşmasında Cihangir ile Türk Ocağı 1-1 berabere kalarak birer puanı hanelerine yazdırdılar.

Türk Ocağı takımında Candy takımını öne geçirirken, sonradan oyuna giren Musa, Cihangir’in beraberlik golünü kaydetti.

Türk Ocağı maçın ilk bölümünde daha etkili oynarken, golcülerinin girdiği pozisyonlarda Cihangir kalecisi Hamit kurtarışlarıyla gole izin vermeyen futbolcu oldu.

İkinci devreye hızlı giren Cihangir’de55’te serbest vuruşta Taner’in ortasında Mishali’nin kafa vuruşu üst direkten oyun alanına döndü. Daha sonra ise karşılıklı ataklar izlendi.

Bu ataklardan birinde o ana kadar başarılı oynayan Cihangir kalecisi Hamit’in hatasını iyi değerlendiren Remzi’nin pasında Candy takımını 70’te öne geçiren golü attı.0-1

77. dakikada ise Ali Öztürk’ünbaşlattığı Cihangir atağında Ali’nin pası ile topla buluşan Musa rakiplerinden sıyrılıp skora denge getiren golü attı.1 – 1

Geriye kalan dakikalarda karşılıklı ataklar devam ederken, Türk Ocağı atağında Remzi’nin güzel vuruşunda top üst direkten döndü. Ataklar sonucu değiştirmeyince karşılaşma 1 – 1 berabere sona erdi



