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Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda final 12 Nisan 2024 Cuma akşamı oynanacak

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Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda final 12 Nisan 2024 Cuma akşamı oynanacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda China Bazaar Gençlik Gücü TSK ile Dem's Cons. Mağusa Spor Akademisi arasında oynanacak final karşılaşması 12 Nisan 2024 Cuma akşamı saat 19.30'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak. Son yıllarda final maçlarında sürekli karşılaşan iki ekibin mücadelesinde final heyecanının ardından lig finallerine geçilecek.

Geçtiğimiz yılın şampiyonu China Bazaar Gençlik Gücü TSK çeyrek finalde Doğan Türk Birliği'ni, yarı finalde de Küçük Kaymaklı TSK'yı eleyerek finale çıkma hakkı elde ederken, Dem's Cons. Mağusa Spor Akademisi takımı çeyrek finalde Vadili TÇBSK, yarı finalde de Alsancak Yeşilova SK takımlarını eleyerek finale geldi.

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