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Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

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Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda eşleşmeler belli oldu. Finale kadar oluşacak tüm eşleşmeler belli olurken, kupada geçen sezonu ilk 5 sırada tamamlayan China Bazaar Gençlik Gücü TSK, Dem's Cons. Mağusa Spor Akademisi, Yonpaş Dumlupınar TSK, Küçük Kaymaklı TSK ve Vadili TÇBSK doğrudan çeyrek final etabından kupaya başlayacak. Kupada 1.tur maçları 17 Ocak 2024 Çarşamba günü oynanacak.

Eşleşmeler şöyle;

1.TUR
Taşkınköy SK - T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK
Alsancak Yeşilova SK - Miracle Değirmenlik SK
1461 İskele Trabzonspor - Doğan Türk Birliği

ÇEYREK FİNAL
China Bazaar Gençlik Gücü TSK - 1461 İskele Trabzonspor / Doğan Türk Birliği galibi
Yonpaş Dumlupınar TSK - Küçük Kaymaklı TSK
Alsancak Yeşilova SK / Miracle Değirmenlik SK galibi - Taşkınköy SK / T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK galibi
Vadili TÇBSK - Dem's Cons. Mağusa Spor Akademisi

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