Kadınlar Kıbrıs Kupası Helin'in adıyla oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Kadınlar Ligi ile ilgili önemli kararlar aldı. Mart ayı ortasında başlayacak olan ve sponsorluğun yine Puma’nın üstleneceği Puma Kadınlar Ligi’nin yanı sıra “Kadınlar” kategorisinde Süper Kupa ve Kıbrıs Kupası’nı da organize edecek. KTFF Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla bu yıl kadınlar kategorisinde yapılacak tüm organizasyonlarda; kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri ve kadın haklarına dikkat çekilecek. Sezon boyunca kadına yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek ve kadının toplumdaki profilini güçlendirerek toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama adına mesajlar paylaşılacak.

KIBRIS KUPASI HELİN ADINA OYNANACAK

KTFF geçtiğimiz yıl Kıbrıs Türk toplumunun önemli değerlerinden Dr. Ayten Berkalp’ın adının verildiği Kıbrıs Kupası’na ise bu yıl, toplumda infial yaratan ve cinayete kurban giden Yonpaş Dumlupınar kadın futbol takımının genç futbolcusu Zehie Helin Reessur’un adını verecek. 2022-2023 sezonunda Kadınlar Kıbrıs Kupası “Zehie Helin Reessur Kıbrıs Kupası” adıyla oynanacak.

SERTOĞLU: “FUTBOLU SEVEN HERKESİ FUTBOLLA BULUŞTURMAK EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yaptığı açıklamada tüm liglere büyük önem verdiklerini ve adada futbol topuyla teması olan, futbolu seven herkesi futbolla buluşturmanın en önemli görevleri olduğunu kaydetti. Kadınlar Ligi ile ilgili Puma’dan çok önemli bir destek gördüklerini ve bu yıl da Puma’nın yanlarında olduğunu belirten Sertoğlu, “Puma Kadınlar Ligi’nin yanı sıra Kıbrıs Kupası ve Süper Kupa da oynanacak. Bu yıl Kıbrıs Kupası’na genç yaşta cinayete kurban giden genç futbolcu kardeşimiz Helin Reessur’un adını vereceğiz.”dedi.

“KADIN HAKLARINA, ŞİDDETE VE KADIN CİNAYETLERİNE YÖNELİK MESAJLAR VERİLECEK”

Bu sezon Kadınlar Ligi’nde kadın haklarına, şiddete ve cinayetlere yönelik mesajlar verileceğini ve toplumun bu konularda dikkatini çekmeye çalışacaklarını ifade eden Sertoğlu, “Bu bağlamda gerekli örgütlerle görüşülerek birlikte hareket edilecek. Yeşil sahalardaki futbolcu kadınlarımız bu mesajların tüm adada yayılmasını sağlayacak.”dedi.

“ÜLKEMİZDE KADIN FUTBOLUNA OLAN İLGİ ARTTI, TAKIM SAYIMIZ GÜN GEÇTİKÇE ÇOĞALIYOR”

Geçtiğimiz yıl Kadınlar Ligi’nin büyük ilgi gördüğünü ve bunun kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Sertoğlu, özellikle final karşılaşmalarındaki seyirci ve ortamın geçen sezonun unutulmazları arasında yerini aldığını kaydetti. Tüm dünyada kadın futbolunun çok geliştiğini ve ülkelerin bu bağlamda yatırımlar yaptığını ifade eden Sertoğlu, “Bizim de azımsanmayacak sayıda kadın futbolcumuz var. Geçen sezon 8 takımla organize ettiğimiz ligi bu yıl 12 takımla yapacağız. Eminim önümüzdeki sezonlarda bu sayı daha da artacaktır. Zira özellikle okullarda çok sayıda kadın sporcumuzun futbol oynamak için kulüplerin kapısını çalmaya başladığını biliyoruz.”dedi.

“GENÇLERİMİZİ FUTBOLA YÖNLENDİRMEKTEN ÇEKİNMEYELİM”

Geçen sezonun bir geçiş süreci olduğunu ve bu yıl ligin daha kapsamlı ilerleyeceğini kaydeden Sertoğlu ailelere de çağrı yaparak, “Küçük yaştaki çocuklarımızı, gençlerimizi futbola yönlendirmekten çekinmeyelim. Spor kültürü ve kulüp kültürü ile yetişen çocuklarımız ve gençlerimiz günlük yaşamlarında daha sağlıklı, dinç ve başarılı olurlar. Biz gençlerimize sahip çıkmak için bu işlere yıllarımızı verdik. Gençlerimiz kötü alışkanlıklardan, düzensiz yaşamdan uzak dursun diye de tüm liglerimizi büyük bir özveri ve titizlikle organize ediyoruz.”diye konuştu.