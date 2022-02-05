Kadıköy'de 3 puan Medipol Başakşehir'in

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz sona eren Kadıköy'deki müsabakada 3 puana ulaşan taraf 61. dakikada Berkay Özcan'ın kaydettiği golle Medipol Başakşehir oldu.
Bu sonucun ardından puanını 37'ye yükselten turuncu lacivertliler, averajla Fenerbahçe'yi geride bıraktı ve 5. sıraya yerleşti.
Sahasında Medipol Başakşehir'e tek golle boyun eğen Kanarya ise 37 puan ve maç fazlasıyla 6. sırada konumlandı.
Karşılaşmanın öne çıkan anları
18. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın pasında topu alan Danijel Aleksic’in ceza yayı civarından vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarı gitti.
26. dakikada Jose Sosa’nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkt kaleye yöneldi ve kaleci Volkan Babacan’da kaldı.
27. dakikada sol kanattan İrfan Can Kahveci’nin pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Dimitrios Pelkas’ın son çizgiye inerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan’da kaldı.
32. dakikada Tolga Ciğerci’nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Berke Özer son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
35. dakikada sağ kanattan Danijel Aleksic’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Leo Duarte’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Berke Özer’de kaldı.
39. dakikada sağ kanattan Berkay Özcan’ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Stefano Okaka’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti.
47. dakikada Mergim Berisha’nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
GOL ! 61. dakikada Nacer Chadli’den pası alan Berkay Özcan’ın rakiplerini geçerek ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
69. dakikada Tolga Ciğerci’nin ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Berke Özer uzaklaştırdı.
72. dakikada orta sahada topla buluşan Berkay Özcan’ın rakiplerini geçerek ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Berke Özer’de kaldı.