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Trabzonspor, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı

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Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı Edin Visca'nın golüyle 1-0 yenen lider Trabzonspor, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı. Kasımpaşa'nın ise 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

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Trabzonspor, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı

Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük, Ali Saygın Ögel, Esat Sancaktar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Dorukhan Toköz (Dk. 71 Berat Özdemir), Siopis, Abdülkadir Ömür (Dk. 77 Serkan Asan), Visca (Dk. 90+1 Bakasetas), Nwakaeme (Dk. 71 Yusuf Erdoğan), Cornelius (Dk. 90+1 Djaniny)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Travnik (Dk. 46 Eysseric), Ahmet Engin (Dk. 46 Fall), Ben Quanes (Dk. 87 Tunay Torun), Hajradinovic, Umut Bozok

Gol: Dk. 6 Visca (Trabzonspor)

Kırmızı Kartlar: Dk. 75 Peres (Trabzonspor) Dk. 75 Eysseric, Dk. 75 Sami Uğurlu (Teknik sorumlu) (Kasımpaşa)
 

Medical Park Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını ev sahibi Trabzonspor, Edin Visca'nın 6. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

75. dakikada her iki takım da 10 kişi kaldı. Bu dakikada Trabzonpor'da Bruno Peres, Kasımpaşa'da ise Eysseric ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Aynı dakikada Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sami Uğurlu da kırmızı kart gördü.

Kritik mücadele bordo-mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla lider Trabzonspor, sahasındaki yenilmezlik serisini 12 maça, puanını da 57'ye yükseltti.

5 maçlık galibiyet serisi sona eren Kasımpaşa ise 27 puanda kaldı.

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