banner875
banner885
Mesarya, renktaşına acımadı
Mesarya, renktaşına acımadı
7 0
Creditwest Bank çalışanları 2022’nin yorgunluğunu attı
Creditwest Bank çalışanları 2022’nin yorgunluğunu attı
46 0
 
Trodoslar beyaza büründü
Trodoslar beyaza büründü
39 0
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinde açık reaktöre su verme işlemi başladı
26 0
ABD ve Kanada’da şiddetli kar fırtınası !
ABD ve Kanada’da şiddetli kar fırtınası !
16 0
Süper Ligin yeni lideri Galatasaray
Süper Ligin yeni lideri Galatasaray
25 0
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
35 0
banner878

Alanyaspor 3 puanı 3 golle aldı

banner476

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Corendon Alanyaspor, Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Alanya ekibi, haftayı 3 puanla kapattı

banner825
Alanyaspor 3 puanı 3 golle aldı
Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor, Kayserispor'u 3 golle geçti. Sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Alanya ekibinin gollerini 21'de A. Hassan, 36'da Yusuf Özdemir ve 72. dakikada Efecan Karaca penaltıdan kaydetti. 
Kayserispor'un tek golünü ise 59. dakikada A. Karimi attı. 
Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.
Bu skorla Alanyaspor puanını 21 yaparken Kayserispor 23 puanda kaldı. 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.