Alanyaspor 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor, Kayserispor'u 3 golle geçti. Sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Alanya ekibinin gollerini 21'de A. Hassan, 36'da Yusuf Özdemir ve 72. dakikada Efecan Karaca penaltıdan kaydetti.
Kayserispor'un tek golünü ise 59. dakikada A. Karimi attı.
Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.
Bu skorla Alanyaspor puanını 21 yaparken Kayserispor 23 puanda kaldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.