Alanyaspor 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Corendon Alanyaspor, Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Alanya ekibi, haftayı 3 puanla kapattı

Spor Toto Süper Lig'de Alanyaspor, Kayserispor'u 3 golle geçti. Sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Alanya ekibinin gollerini 21'de A. Hassan, 36'da Yusuf Özdemir ve 72. dakikada Efecan Karaca penaltıdan kaydetti.

Kayserispor'un tek golünü ise 59. dakikada A. Karimi attı.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti.

Bu skorla Alanyaspor puanını 21 yaparken Kayserispor 23 puanda kaldı.

